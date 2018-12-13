2018-12-13T20:47:46+03:00
Происшествия

Украденный в Зеленогорске квадроцикл за 300 тысяч рублей вернулся к своему хозяину

Полиция Петербурга задержала троих молодых людей
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали троих граждан, подозреваемых в краже квадроцикла из гаража частного дома в Курортном районе ПетербургаПолицейские задержали троих граждан, подозреваемых в краже квадроцикла из гаража частного дома в Курортном районе ПетербургаФото: Диля Ахмадишина
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Петербуржская полиция оперативно разыскала украденный в Курортном районе города квадроцикл, который под покровом ночи угнали из гаража частного дома. Правоохранители задержали троих парней, которые, видимо, очень хотели покататься на чужом транспорте.

- С заявление в полицию обратилась 70-летняя жительница Зеленогорская, которая рассказала, что в ночь на 7 декабря пропал квардроцикл ее сына, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Воры вскрыли ворота гаража частного дома пенсионерки и угнали транспортное средство стоимостью 300 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело и приступила к расследованию.

Спустя всего несколько дней подозреваемые нашлись. Ими оказались трое парней в возрасте от 18 до 26 лет. Все жители Культурной столицы. Квадроцикл у них забрали, а самих молодых людей попросили написать подписки о невыезде. В скором времени суд будет избирать им меру наказания.

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