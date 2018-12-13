Смольный планирует обновить систему наружного освещения в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:06 2018-12-13T21:06:14+03:00

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Петербург планируют вывести на лидирующие позиции по качеству и комфорту наружного освещения, а также создания базовой инфраструктуры для системы Smart City. Это позволит Северной столице стать еще более привлекательной для туристов. В первую очередь для этого надо заняться реконструкцией той самой системы наружного освещения.

- К 2025 году прогнозируется прирост 91 тысячи светильников в городе, в последующие пять лет – еще 65 тысяч, итого 156 тысяч светильников до 2030 года. Используя финансовую модель, разработанную совместно с городом, можно увеличить этот прирост и сократить программу нового строительства по срокам примерно в два раза, - отметил директор «Ленсвет» Сергей Мителев на совещании в Смольном, на котором рассматривалось предложение ООО «ВТБ-Факторинг» о реконструкции системы наружного освещения .

Программа, которую предлагает ВТБ обойдется примерно в 2 миллиарда рублей. В нее входит замена освещения в Кронштадте на светодиодное, строительство и реконструкция наружного освещения парков, садов и скверов, а также новых общественных пространств, строительство освещения на 2,5 тысячах детских и спортивных площадках.