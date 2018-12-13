13 Дек. 21:30 2018-12-13T21:30:14+03:00

На улице Бабушкина в Петербурге нашли два трупа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Утром в среду, 12 декабря, в квартире в одном из домов на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга обнаружили два трупа. Личности умерших установили – ими оказались 22-летний парень и 44-летний мужчина. Насколько известно, следов насильственной смерти полиция не обнаружила.

- По предварительным данным, оба мужчины скончались из-за отравления неизвестным веществом, - сообщает Следственный комитет Петербурга.

Что именно это было за вещество, не уточняется. Следователи и судмедэксперты провели осмотр квартиры. Все собранные материалы направили на экспертизу.

В связи со смертью мужчин, было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Однако кто и как стал виновником трагедии, разберутся правоохранители.