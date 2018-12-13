2018-12-13T21:48:02+03:00
Происшествия

Парень, жестоко избивший своего друга до смерти, пойдет под суд в Ленобласти

Мотивом такого поступка стала старая обида на приятеля и его сожительницу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Парень, жестоко избивший своего друга до смерти, пойдет под суд в Ленобласти Фото: архив "КП"Парень, жестоко избивший своего друга до смерти, пойдет под суд в Ленобласти Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Киришах завершилось расследование уголовного дела – жестокого избиения парнем своего приятеля. После побоев мужчина скончался в больнице, а 25-летниый нападавший теперь отправится на скамью подсудимых. Трагедия произошла в поселке Будогощь Ленинградской области.

- Днем 9 сентября текущего года 25-летний парень пришел к своему знакомому в съемную квартиру на Кооперативной улице в поселке Будогощь. Мужчины начали выяснять между собой отношения, в ходе которых гость взбесился и начал избивать своего приятеля по голове и телу, - сообщает Следственный комитет Ленобласти.

После того, как парень жестоко избил друга, он оставался в квартире до тех пор, пока не приехали полицейские и не задержали его. Несмотря на то, что пострадавшему вызвали скорую помощь, он скончался в больнице от серьезных травм.

Оказывается, нападавший парень уже привлекался к уголовной ответственности, по всей видимости, за кражи. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

Во время следствия парень вину признал и заявил, что избил своего приятеля из-за давней обиды, которую держит на него и сожительницу друга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За один день петербуржец выплатил долг по алиментам, лишь бы не терять машину
На улице Бабушкина в Петербурге нашли два трупа
Смольный планирует обновить систему наружного освещения в Петербурге
Украденный в Зеленогорске квадроцикл за 300 тысяч рублей вернулся к своему хозяину
Автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на светофоре в Петербурге
Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опровергли
Более 170 тысяч раз в 2018 году петербуржцы воспользовались «Подорожником» в электричках
Долгожданное новоселье: ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге
Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге
Смертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в Вырице
«Мусорную реформу» в Петербурге решено временно отложить