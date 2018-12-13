СЕГОДНЯ 21:48 2018-12-13T21:48:02+03:00

Парень, жестоко избивший своего друга до смерти, пойдет под суд в Ленобласти Фото: архив "КП"

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В Киришах завершилось расследование уголовного дела – жестокого избиения парнем своего приятеля. После побоев мужчина скончался в больнице, а 25-летниый нападавший теперь отправится на скамью подсудимых. Трагедия произошла в поселке Будогощь Ленинградской области.

- Днем 9 сентября текущего года 25-летний парень пришел к своему знакомому в съемную квартиру на Кооперативной улице в поселке Будогощь. Мужчины начали выяснять между собой отношения, в ходе которых гость взбесился и начал избивать своего приятеля по голове и телу, - сообщает Следственный комитет Ленобласти.

После того, как парень жестоко избил друга, он оставался в квартире до тех пор, пока не приехали полицейские и не задержали его. Несмотря на то, что пострадавшему вызвали скорую помощь, он скончался в больнице от серьезных травм.

Оказывается, нападавший парень уже привлекался к уголовной ответственности, по всей видимости, за кражи. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

Во время следствия парень вину признал и заявил, что избил своего приятеля из-за давней обиды, которую держит на него и сожительницу друга.