За один день петербуржец выплатил долг по алиментам, лишь бы не терять машину

13 Дек. 22:37 2018-12-13T22:37:31+03:00

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Автомобиль не роскошь и даже не средство передвижения для некоторых петербургских отцов. Он для них - то, ради чего можно заплатить алименты своим детям.

Как сообщает пресс-служба Управления федеральных судебных приставов по Санкт-Петербургу, 41-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на собержание своего 16-летнего сына, но не спешил выполнять свои обязательства. Судебные приставы уже и на зарплату накладывали взыскание, и на деньги в юанке. А вскоре узнали о том, что у горе-отца есть Nissan Murano 2006 года выпуска, и арестовали автомобиль.

Отказаться от своей любимой машины мужчина не мог, и всего за один день нашел 220 тысяч рублей, которые до этого казались ему заоблачной суммой.