2018-12-14T07:52:22+03:00
Общество

Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, и выходные в Петербурге

В последний рабочий день недели похолодает до минус пяти, зато на небе покажется солнце
Петр КИБЕР
Поделиться:
Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, и выходные в Петербурге.Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, и выходные в Петербурге.Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА
Изменить размер текста:

Пятница – как много в этом слове для каждого работающего человека. На носу два выходных и от прогноза погоды зависит, с каким настроением они пройдут и где проведут уик-энд петербуржцы. И надо сказать, что синоптики радуют: всю пятницу, субботу и воскресенье в Северной столице будет солнечно и морозно.

- 14 декабря ожидается облачная, но с прояснениями погода. Температура воздуха составит 4-6 градусов ниже ноля, ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Курс на похолодание сохранится и в выходные. В ночь на субботу температура опустится до минус 10 градусов, а днем термометры покажут от 5 до 7 мороза. Зато, как обычно бывает в таком случае, обойдется почти без осадков и из-за туч выйдет солнце.

Воскресенье также можно описать словами классика: «Мороз и солнце, день чудесный». Ночью – до минус 12, а днем все те же 5-7 ниже ноля. На дорогах сохранится гололед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ленинградская область поддержит компании, готовые помочь с чужими недостроями
В Ленинградской области создадут штабы для контроля за строительством долгостроев
Набережную Черной речки закроют для машин
В Парголово «Ласточка» из Выборга насмерть сбила человека
Пожар на Невском проспекте тушили 19 человек
Снег нарушил авиасообщение между Петербургом и Москвой
Очевидцы: Горит аквапарк "Питерлэнд" в Санкт-Петербурге
За один день петербуржец выплатил долг по алиментам, лишь бы не терять машину
Парень, жестоко избивший своего друга до смерти, пойдет под суд в Ленобласти
На улице Бабушкина в Петербурге нашли два трупа
Смольный планирует обновить систему наружного освещения в Петербурге
Украденный в Зеленогорске квадроцикл за 300 тысяч рублей вернулся к своему хозяину
Автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на светофоре в Петербурге
Слухи о переезде Кадетского корпуса в здание школы на Миллионной опровергли
Более 170 тысяч раз в 2018 году петербуржцы воспользовались «Подорожником» в электричках
Долгожданное новоселье: ЖК «Прибалтийский» введен в эксплуатацию в Петербурге
Молодую мать оставили без пособия по уходу за ребенком в Петербурге
Смертельное ДТП: После лобового столкновения машину смяло пополам в Вырице
«Мусорную реформу» в Петербурге решено временно отложить