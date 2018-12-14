Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, и выходные в Петербурге

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-14T07:52:22+03:00

В последний рабочий день недели похолодает до минус пяти, зато на небе покажется солнце

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Пятница – как много в этом слове для каждого работающего человека. На носу два выходных и от прогноза погоды зависит, с каким настроением они пройдут и где проведут уик-энд петербуржцы. И надо сказать, что синоптики радуют: всю пятницу, субботу и воскресенье в Северной столице будет солнечно и морозно.

- 14 декабря ожидается облачная, но с прояснениями погода. Температура воздуха составит 4-6 градусов ниже ноля, ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Курс на похолодание сохранится и в выходные. В ночь на субботу температура опустится до минус 10 градусов, а днем термометры покажут от 5 до 7 мороза. Зато, как обычно бывает в таком случае, обойдется почти без осадков и из-за туч выйдет солнце.

Воскресенье также можно описать словами классика: «Мороз и солнце, день чудесный». Ночью – до минус 12, а днем все те же 5-7 ниже ноля. На дорогах сохранится гололед.