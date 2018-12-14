Снег нарушил авиасообщение между Петербургом и Москвой

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-14T08:17:20+03:00

Несколько рейсов из Пулково в Домодедово и Шереметьево были задержаны и отменены

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Сильный снегопад, который неожиданно обрушился на столицу России, стал причиной отмены множества авиарейсов, которые направлялись в Москву, или должны были вылететь оттуда. Не стало исключением и петербургское направление. Всю ночь самолеты из Пулково в Домодедово и Шереметьево вылетали с задержкой.

Согласно табло вылетов аэропорта Северной столицы, не смогли вовремя улететь пассажиры более чем десяти рейсов. Задержка составляла от 10-15 минут до нескольких часов. А самолет, который должен был вылететь в Домодедово в 20:00 и вовсе был отменен.

При этом некоторые авиалайнеры отправлялись в столицу даже чуть раньше расписания. Все задержки и изменения были связаны со сложными метеоусловиями, и решение о вылете принималось исходя из погоды в режиме реального времени.

Но к утру пятницы, 14 декабря, ситуация нормализовалась и на данный момент серьезных задержек нет.