2018-12-14T08:17:20+03:00
Происшествия

Снег нарушил авиасообщение между Петербургом и Москвой

Несколько рейсов из Пулково в Домодедово и Шереметьево были задержаны и отменены
Петр КИБЕР
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Снег нарушил авиасообщение между Петербургом и Москвой.Снег нарушил авиасообщение между Петербургом и Москвой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сильный снегопад, который неожиданно обрушился на столицу России, стал причиной отмены множества авиарейсов, которые направлялись в Москву, или должны были вылететь оттуда. Не стало исключением и петербургское направление. Всю ночь самолеты из Пулково в Домодедово и Шереметьево вылетали с задержкой.

Согласно табло вылетов аэропорта Северной столицы, не смогли вовремя улететь пассажиры более чем десяти рейсов. Задержка составляла от 10-15 минут до нескольких часов. А самолет, который должен был вылететь в Домодедово в 20:00 и вовсе был отменен.

При этом некоторые авиалайнеры отправлялись в столицу даже чуть раньше расписания. Все задержки и изменения были связаны со сложными метеоусловиями, и решение о вылете принималось исходя из погоды в режиме реального времени.

Но к утру пятницы, 14 декабря, ситуация нормализовалась и на данный момент серьезных задержек нет.

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