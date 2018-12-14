2018-12-14T08:44:38+03:00
Происшествия

Пожар на Невском проспекте тушили 19 человек

В самом центре Петербурга в историческом здании горел подвал
Петр КИБЕР
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Пожар на Невском проспекте тушили 19 человек.Пожар на Невском проспекте тушили 19 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дым, идущий из подвала дома номер 23 по Невскому проспекту, напугал жителей Петербурга поздно вечером 13 декабря. Обеспокоенные горожане не стали ждать, пока пламя разгорится и уничтожит историческую постройку, а набрали на телефоне «01».

- В 23:12 на пульт дежурного поступил звонок о возгорании в Центральном районе города. В подвальном помещении на площади 2 квадратных метра горела обстановка, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

Учитывая все обстоятельства, к месту ЧП прибыли три машины и 19 человек личного состава противопожарной службы. Меньше чем за час они справились с огнем и уже в 0:14 возгорание было ликвидировано, а работы закончены.

Но за ночь в городе произошло еще два пожара: на Васильевском острове у иномарки выгорел моторный отсек – здесь, как и в первом случае никто не пострадал.

Куда серьезнее оказалось ЧП на проспекте Маршала Захарова. Там, в трехкомнатной квартире многоэтажки полыхали кухня и комната. Бороться с огнем приезжали семь машин и 29 пожарных. Сведений о жертвах пострадавших пока нет.

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