Пожар на Невском проспекте тушили 19 человек
Дым, идущий из подвала дома номер 23 по Невскому проспекту, напугал жителей Петербурга поздно вечером 13 декабря. Обеспокоенные горожане не стали ждать, пока пламя разгорится и уничтожит историческую постройку, а набрали на телефоне «01».
- В 23:12 на пульт дежурного поступил звонок о возгорании в Центральном районе города. В подвальном помещении на площади 2 квадратных метра горела обстановка, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.
Учитывая все обстоятельства, к месту ЧП прибыли три машины и 19 человек личного состава противопожарной службы. Меньше чем за час они справились с огнем и уже в 0:14 возгорание было ликвидировано, а работы закончены.
Но за ночь в городе произошло еще два пожара: на Васильевском острове у иномарки выгорел моторный отсек – здесь, как и в первом случае никто не пострадал.
Куда серьезнее оказалось ЧП на проспекте Маршала Захарова. Там, в трехкомнатной квартире многоэтажки полыхали кухня и комната. Бороться с огнем приезжали семь машин и 29 пожарных. Сведений о жертвах пострадавших пока нет.