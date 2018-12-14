В Парголово «Ласточка» из Выборга насмерть сбила человека

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-14T09:09:58+03:00

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Еще одна трагедия произошла на железной дороге под Петербургом. Только недавно на «переходе смерти» в Приморском районе Северной столицы электричка насмерть сбила 22-летнюю девушку, а в четверг, 13 декабря под колесами «Ласточки» погиб мужчина.

-Трагедия произошла около 20:55 у железнодорожной станции «Парголово». Переходившего пути человека сбил пригородный поезд сообщением Выборг-Петербург, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Прибывшие на место трагедии медики уже ничем не смогли помочь мужчине – от сильного удара и множественных травм он погиб на месте. По предварительной информации, на вид ему около 40 лет. Сейчас выяснением личности жертвы железнодорожной аварии и поиском его родственников занимаются сотрудники транспортной полиции.

Стоит сказать, что это уже вторая за неделю трагедия с «Ласточками». 9 декабря поезд, также шедший из Выборга, насмерть сбил пенсионера у платформы Лейпясуо.