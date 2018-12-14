2018-12-14T10:18:20+03:00
Общество

В Ленинградской области создадут штабы для контроля за строительством долгостроев

Первые общественные группы начнут работать в ближайшие дни
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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О нововведении рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.О нововведении рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.
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Отныне контролировать достройку проблемных объектов в Ленинградской области будут общественные группы - штабы. В их состав войдут дольщики, представители прокуратуры, компании-донора, изначального застройщика, органов власти и депутаты. Они совместно будут принимать ключевые решения по достройке объектов, контролировать их и информировать участников строительства. О важном нововведении рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 13 декабря.

- Мы предлагаем эффективные меры по завершению проблемных объектов с участием компаний-доноров и государственных структур, - заявил глава 47 региона. - Но есть слабое звено в процессе достройки - контроль за завершением. Чтобы сделать его прозрачным, мы предлагаем создавать специальные штабы или комитеты по управлению стройкой.

Первые общественные группы начнут формироваться в ближайшее время. Эту инициативу поддержали дольщики, которые стали жертвами непутевых застройщиков.

- В 2019 году мы разберемся со всеми проблемными объектами и поймем конкретные пути завершения строек, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Сейчас в Ленинградской области 36 объектов со срывом сроков, где купили квартиры 14,5 тысяч человек. Всего с начала года при помощи Ленинградской области было достроено более 10 проблемных домов, жилье получили около 3,5 тысяч человек.

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