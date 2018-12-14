2018-12-14T10:30:40+03:00
Общество

Ленинградская область поддержит компании, готовые помочь с чужими недостроями

Власти подготовили поправки в законы о банкротстве и долевом строительстве
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Нововведения помогут сделать процесс достройки проблемных объектов быстрее.Нововведения помогут сделать процесс достройки проблемных объектов быстрее.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти 47 региона поддержат компании, готовые достроить проблемные объекты в Ленинградской области. Чтобы этого достичь, правительство подготовило поправки в законы о банкротстве и долевом строительстве.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, основных предложения три. Во-первых, если застройщик задержит срок сдачи объекта на один год, его обяжут передать земельный участок и недострой региональному государственному предприятию для его завершения. При этом дольщикам предложат подписать дополнительные соглашения к договорам долевого участия, чтобы пени за просрочки не легли на бюджет региона.

Во-вторых, Ленинградская область предлагает упростить процесс банкротства застройщика. В настоящее время достроить дом другая компания может после создания жилищно-строительного кооператива и получения им земли. Нововведение изменит этот порядок. Участок автоматически будет передаваться региональному предприятию или застройщику-донору сразу после начала процедуры банкротства. Таким образом, в процессе достройки можно сэкономить год, а то и больше.

Также правительство предлагает дать региональным властям возможность входить в проблемный объект. Для этого понадобится зарегистрировать договор долевого участия на региональное предприятие. Это позволит гарантировать возврат инвестором своих средств.

КОНКРЕТНО

Вкладчики получат следующие преференции :

- выделение компенсационных земельных участков;

- строительство в проектах инвесторов инженерной и дорожной инфраструктуры за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов;

- выкуп помещений для государственных нужд, помещения для мировых судей, МФЦ, государственных нотариальных контор в проблемных объектах и в проектах инвесторов;

- предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительными регламентами;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий в рамках реализации муниципальных контрактов.

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