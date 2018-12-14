Ленинградская область поддержит компании, готовые помочь с чужими недостроями
Власти 47 региона поддержат компании, готовые достроить проблемные объекты в Ленинградской области. Чтобы этого достичь, правительство подготовило поправки в законы о банкротстве и долевом строительстве.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, основных предложения три. Во-первых, если застройщик задержит срок сдачи объекта на один год, его обяжут передать земельный участок и недострой региональному государственному предприятию для его завершения. При этом дольщикам предложат подписать дополнительные соглашения к договорам долевого участия, чтобы пени за просрочки не легли на бюджет региона.
Во-вторых, Ленинградская область предлагает упростить процесс банкротства застройщика. В настоящее время достроить дом другая компания может после создания жилищно-строительного кооператива и получения им земли. Нововведение изменит этот порядок. Участок автоматически будет передаваться региональному предприятию или застройщику-донору сразу после начала процедуры банкротства. Таким образом, в процессе достройки можно сэкономить год, а то и больше.
Также правительство предлагает дать региональным властям возможность входить в проблемный объект. Для этого понадобится зарегистрировать договор долевого участия на региональное предприятие. Это позволит гарантировать возврат инвестором своих средств.
КОНКРЕТНО
Вкладчики получат следующие преференции :
- выделение компенсационных земельных участков;
- строительство в проектах инвесторов инженерной и дорожной инфраструктуры за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов;
- выкуп помещений для государственных нужд, помещения для мировых судей, МФЦ, государственных нотариальных контор в проблемных объектах и в проектах инвесторов;
- предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительными регламентами;
- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий в рамках реализации муниципальных контрактов.