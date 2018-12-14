2018-12-14T12:09:03+03:00
Авто

Платные парковки в Петербурге по выходным и праздничным дням хотят сделать бесплатными

Соответствующую инициативу предварительно поддержали на заседании комитета по законодательству
Степан СТЕПАНОВ
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Водители в Петербурге смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки по определенным дням.Водители в Петербурге смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки по определенным дням.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Хорошая новость для автовладельцев: возможно, что в ближайшее время в Петербурге в выходные и праздничные дни можно будет оставить свой автомобиль на платной стоянке совершенно бесплатно. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров. И, что важно: на заседании комитета по законодательству в пятницу, 14 декабря эту идею предварительно поддержали их коллеги.

- Бесплатная парковка в выходные и праздники действует во многих европейских городах, а также в Москве, - пояснил Четырбок. - Мы предлагаем ввести эту систему и в Петербурге.

Согласно тексту документа, составленному Четырбоком и Макаровым, петербугские водители смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом РФ, а тажке по субботам, следующим за праздничным днем.

- Распространяться правило будет только на те парковки, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, - добавил депутат Закса Денис Четырбок.

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