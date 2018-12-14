2018-12-14T12:08:25+03:00
Спорт

Победила команда, которая больше заслуживала: Семак назвал причины поражения «Зенита»

Сине-бело-голубые потерпели третье поражение подряд в трех последних матчах и ушли на зимние каникулы
Петр КИБЕР
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Семак о проигрыше «Зенита»: Победила команда, которая больше заслуживала.Семак о проигрыше «Зенита»: Победила команда, которая больше заслуживала.Фото: Александр ГЛУЗ
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«Зенит» опять проиграл. Вчерашняя встреча с чешской «Славией» в рамках Лиги Европы закончилась поражением гостей из Петербурга со счетом 0:2. Этот проигрыш стал третьим в трех последних матчах сине-бело-голубых. Причины очередной неудачи на послематчевой пресс-конференции раскрыл Сергей Семак.

- Команда, которая больше заслуживала, победила. Играли, к сожалению, очень невнимательно, совершили много ошибок и не смогли порадовать болельщиков, - приводит слова наставника петербуржцев пресс-служба «Зенита».

Правда Семак оговорился, что никакой катастрофы не произошло и команда выполнила поставленную задачу по выходу в весеннюю стадию еврокубков. Наверное поэтому на поле в матче с чешским клубом вышел полурезервный состав сине-бело-голубых. Не принимал участия в игре и травмированный Артем Дзюба, который досрочно ушел в отпуск и уже успел уехать на юга.

Теперь футболистам предстоит месяц отдыха и потом сборы. А уже весной 2019 года начнутся первые матчи плей-офф Лиги Европы, где в 1/16 турнира «Зенит» встретиться с кем-то из этого списка: «Цюрих», «Селтик», «Фенербахче», «Спортинг», «Олимпиакос», «Рапид», «Лацио», «Мальмё», «Ренн», БАТЭ, «Виктория Плзень», «Брюгге» и «Галатасарай».

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