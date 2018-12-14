2018-12-14T12:44:41+03:00
Звезды

Тихвин исполнит оперу

На родине композитора Римского-Корсакова открылся международный фестиваль молодых певцов
Степан СТЕПАНОВ
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Оперный певец и Народный артист России Василий Герелло когда-то тоже выступал на фестивале молодых певцов в Тихвине.Оперный певец и Народный артист России Василий Герелло когда-то тоже выступал на фестивале молодых певцов в Тихвине.Фото: Александр ГЛУЗ
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Василий Герелло, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков – имена этих видных деятелей искусства знакомы не только в России, но и за ее пределами. А известно ли вам, что главной стартовой площадкой в их карьере был фестиваль оперных певцов имени Римского-Корсакова в Ленобласти? В этом году конкурс проходит уже в 11-й раз – его открытие состоялось 13 декабря.

- Международный фестиваль-конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова в Тихвине - крупнейшее отборочное мероприятие, позволяющее выявить поистине талантливых артистов и дать им возможность завоевать мир, - отмечают организаторы.

В течение недели – с 13 по 19 декабря 2018 года на родине великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова вокалисты из разных стран будут бороться за победу. Им предстоят три этапа. Так, в первом туре конкурсанты исполнят две арии – русского и западноевропейского композитора, во втором – арию из оперы Римского-Корсакова или других композиторов «Могучей кучки», а в финале каждый участник должен предоставить партитуру и оркестровые голоса исполняемых произведений.

- Зарубежным певцам исполнение произведений Римского-Корсакова дается нелегко, - отмечает председатель жюри, родная сестра дирижера с мировым именем Валерия Гергиева, народная артистка России и художественный руководитель академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. - Произведения этого композитора сложны для исполнения, так как основаны на русских традициях певческой культуры

СПРАВКА

Международный конкурс молодых оперных певцов проводится один раз в два года на протяжении 22 лет.

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