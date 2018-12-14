2018-12-17T11:34:37+03:00
Дом. Семья

В метро рассказали, как будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи

График движения поездов и открытия вестибюлей обнародовала пресс-служба подземки
Петр КИБЕР
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Метро будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи без перерывов.Метро будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи без перерывов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новый год, а с ним и Рождество уже близко и все городские службы готовятся к усиленной работе в праздничные дни. Основная нагрузка ляжет на коммунальные службы, которым предстоит привести город в порядок, а также на транспортников. В метрополитене рассказали, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь с 31 декабря 2018 на 1 января 2019 года и с 6 на 7 января.

- В праздничные дни технологического ночного перерыва в движении поездов подземки не будет, - сообщает пресс-служба подземки.

Работать в обычном режиме будут все станции метро, кроме вестибюля 1 «Проспекта Ветеранов», вестибюля 2 «Ленинского проспекта», вестибюля 2 «Площади Ленина», вестибюля 1 «Девяткино», вестибюля 1 «Московской», вестибюля 2 «Невского проспекта», вестибюля 1 «Новокрестовской», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Ограничения коснутся лишь касс. В ночь с 31 декабря на 1 января нельзя купить жетончик будет с 23:50 до 2:30, а также с 2:00 до 4:30 7 января 2019 года.

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