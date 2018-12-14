2018-12-14T14:38:03+03:00
Происшествия

На Тельмана прорвало трубу с горячей водой

Всю улицу, вместе с проезжей частью и тротуарами заволокло паром
Петр КИБЕР
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На Тельмана прорвало трубу с горячей водой. В двух местах. Фото: vk.com/spb_todayНа Тельмана прорвало трубу с горячей водой. В двух местах. Фото: vk.com/spb_today
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Вы не поверите, но в Петербурге произошла еще одна коммунальная авария. У дома номер 41 по улице Тельмана прорвало трубу с горячей водой. На асфальт вылился кипяток, а всю окружающую территорию заволокло паром.

- Снова прорвало трубу. Все в тумане. Можно звать ежиков и лошадок, - пишут горожане в соцсетях, вспоминая легендарный советский мультфильм.

Но, как ни странно, новой коммунальной аварии местные жители совсем не удивились, рассказав, что у них по два раза в месяц рвет трубы. И вообще, это не единственное проблемное место – напротив дома 45 по улице Тельмана также бьет нерукотворный фонтан кипятка.

Сейчас участок с разлившейся водой огорожен пластиковым заборчиком и сигнальными лентами, а местные жители стараются не подходить близко, ждут ремонтников, повышенных счетов на воду и во всем винят мифических уже бакланов.

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