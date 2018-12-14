Трамваи вернутся на проспект Авиаконструкторов 15 декабря

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-14T14:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители микрорайона Озеро Долгое в Приморском районе Петербурга вновь смогут ездить на трамваях по привычным маршрутам. С 15 декабря общественный транспорт № 18, 47 и 55 вернутся на привычные рельсы после долгого капитального ремонта путей на проспекте Авиаконструкторов. При этом 14 декабря в последний раз на маршрут выйдут электробусы с динамической подзарядкой № 12, которые на время реконструкции обеспечивали пассажирам транспорт.

- Проспект Авиаконструкторов – это одна из ключевых магистралей Приморского района, по которому ходят сразу три трамвайных маршрута № 18, 47 и 55, которые позволяют жителям добираться сразу до шести станций метро, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранс».

Реконструкция трамвайных путей началась в апреле 2018 года и была разделена на несколько этапов. Помимо проспекта Авиаконструкторов, обновление рельс произошло на улице Ильюшина и участке от проспекта Испытателей от Комендантской площади до улицы Сизова.

За время капитального ремонта было усилено основание полотна, на котором находятся рельсы, обновлена контактная сеть и электрооборудование. Для удобства пассажирах на остановках построены повышенные посадочные платформы, чтобы было проще заходить и выходить их трамвая.