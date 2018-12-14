Пожарные спасли из горящей квартиры мать с ребенком в Выборге

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-14T15:03:37+03:00

Женщина с малышом оказались на балконе, пытаясь не задохнуться в дымовой завесе

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Пожарные в городе Выборг Ленинградской области утром в пятницу, 14 декабря, спасли от возможной гибели в огне женщину с ребенком. Вызволять из пожара людей сотрудникам МЧС пришлось оперативно, чтобы те не успели надышаться токсичным дымом, распространяющимся по всей квартире.

- Сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажки поступило в 11:50 утра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС. – Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что парадная в доме очень сильно задымлена.

Как оказалось, едкий дым распространялся из той самой квартиры на третьем этаже. Спасатели прорвались в помещение, чтобы как можно скорее потушить очаг возгорания. В этот момент они увидели, что на балконе стоит женщина с ребенком, которые никак не могли выбраться наружу из-за сильной дымовой завесы.

- Мать с ребенком были эвакуированы из квартиры по маршевой лестнице и переданы сотрудникам скорой помощи, - добавили в МЧС.

Пожарные за полчаса погасили пламя до того, как оно успело распространиться в другие квартиры. Благо, обошлось без жертв. Причины возгорания установят дознаватели отдела надзорной деятельности Выборгского района.