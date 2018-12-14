Хоккейные матчи «Зимней классики» в Петербурге вошли в топ предновогодних событий

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-14T15:04:10+03:00

Каждая из двух игр на футбольной «Газпром Арене» должна собрать не меньше 60 тысяч человек

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Новый год все ближе и ближе, а с ним и число всевозможных рейтингов праздничных и предпраздничных событий, которыми интересуются россияне. И не удивительно, что топе самых интересных мероприятий оказались игры хоккейной «зимней классики», которые пройдут в Петербурге.

- Встреча между сборными России и Финляндии, которая состоится в рамках Кубка Первого канала 16 декабря, заняла второе место в топ-5 направлений для поездок по стране, - сообщает агентство «ТурСтат».

На игру уже продано свыше 60 тысяч билетов, а всего специально переоборудованная под хоккей футбольная «Газпром Арена» на Крестовском острове готова принять около 75 тысяч болельщиков.

А еще один матч, уже как регулярная игра КХЛ, пройдет 22 декабря. В день рождения отечественного хоккея силами померяются СКА и ЦСКА. На этой встрече тоже ожидается аншлаг.