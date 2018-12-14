2018-12-14T16:25:25+03:00
Общество

Петербуржец купил шоколад с опарышами внутри

Фотографиями мужчина поделился в социальных сетях
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фото: группа "Веселый поселок".Фото: группа "Веселый поселок".
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Супермаркеты Петербурга не перестают удивлять горожан разнообразием ассортимента. Хлеб с гвоздями, лещ с мухами… Теперь на полках появился новый товар – шоколад с личинками.

О неожиданной находке рассказал петербуржец Дмитрий Иванов. Лакомство он приобрел в одном из магазинов на проспекте Пятилеток.

- Сегодня хотел порадовать жену. И вот какой сюрприз ждал внутри, - сообщил мужчина и опубликовал небольшой ролик.

На кадрах видно, как по шоколаду ползают огромные белые личинки. Пользователи соцсетей признались, что вещи более омерзительной давно не встречали. «Значит натурпродукт», «И обед и десерт сразу», - начали шутить они.

- Я так же на шоколаде этой фирме попадалась, - поделилась Александра. - Тоже опарышей было море. Сделала вывод, что, видимо, шоколад натуральный. Но больше есть не хочется.

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