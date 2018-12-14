«Ленэнерго» выплатил почти 4 миллиона за испорченный газон в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-14T16:31:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Ленэнерго» заплатила 3,8 миллионов рублей за порчу кустов, газона и щебеночных дорожек в Петербурге во время производимых работ. Выплаты последовали после прокурорского иска, направленного в Московский районный суд города.

- Проверка была проведена на улицах Седова, Таврической, Савушкина, Красного Текстильщика, Ситцевой, Александровском саду и Балканской площади, где «Ленэнерго» проводили работу по прокладке сетей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

При этом данные работы проводились без специального разрешение, которое выдает орган власти, уполномоченный в сфере озеленения. За это время «Ленэнегро» уничтожила более трех тысяч квадратных метров газона и 200 квадратных метров щебеночного покрытия. Кроме того, пострадал один вяз. Полученные от компании деньги пополнили бюджет Петербурга и, по всей видимости, с наступлением весны будут направлены на восстановление поврежденного газона.