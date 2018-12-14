Перед судом предстанут «кладмэны», продающие наркотики в Петербурге
Четверо жителей Петербурга окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу о продаже наркотиков. С помощью мессенджера они распространяли психотропные вещества на территории Северной столицы и Ленинградской области.
- С января 2017 года по март 2018 четверо петербуржцев продавали метадон через интернет-мессенджер, получая деньги на электронные кошельки. Передача наркотиков происходила через так называемые «закладки», которые они делали на территории Невского района Петербурга и Всеволожкого района Ленобласти. После эти места фотографировали и отсылали снимки вместе с координатами своим клиентам, - сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Следствие выявило как минимум 14 случаев продажи этими людьми запрещенных веществ. На данный момент все четверо находятся под стражей в ожидании суда. За продажу наркотиков их ожидает наказание – заключение в тюрьме от 10 до 20 лет.
Также прокуратура напоминает о том, что приобретать и употреблять наркотики крайне опасно. Буквально в этом году были зафиксированы случаи смерти после использования психотропных веществ, в том числе среди подростков.