Перед судом предстанут «кладмэны», продающие наркотики в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-14T16:57:13+03:00

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Четверо жителей Петербурга окажутся на скамье подсудимых по уголовному делу о продаже наркотиков. С помощью мессенджера они распространяли психотропные вещества на территории Северной столицы и Ленинградской области.

- С января 2017 года по март 2018 четверо петербуржцев продавали метадон через интернет-мессенджер, получая деньги на электронные кошельки. Передача наркотиков происходила через так называемые «закладки», которые они делали на территории Невского района Петербурга и Всеволожкого района Ленобласти. После эти места фотографировали и отсылали снимки вместе с координатами своим клиентам, - сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Следствие выявило как минимум 14 случаев продажи этими людьми запрещенных веществ. На данный момент все четверо находятся под стражей в ожидании суда. За продажу наркотиков их ожидает наказание – заключение в тюрьме от 10 до 20 лет.

Также прокуратура напоминает о том, что приобретать и употреблять наркотики крайне опасно. Буквально в этом году были зафиксированы случаи смерти после использования психотропных веществ, в том числе среди подростков.