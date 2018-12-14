2018-12-14T17:09:49+03:00
Общество

На улице Типанова высадят более 200 новых кленов

Ранее петербуржцы забили тревогу в связи с тем, что в сквере на той же улице были вырублены деревья
Лилия КОЗЛОВА
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Более 200 кленов высадят на улице Типанова Фото: официальный сайт администрации ПетербургаБолее 200 кленов высадят на улице Типанова Фото: официальный сайт администрации Петербурга
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Буквально вчера, 13 декабря, жители Московского района Петербурга начали публиковать в социальных сетях фотографии из сквера на улице Типанова. Там были вырублены деревья, что крайне возмутило петербуржцев. Однако, как пообещало правительство города, уже в 2019-м году сквер обновится, и там появятся новые саженцы.

- Садовники высадят в сквере на Типанова 203 молодых клена, чередуя деревья с красными и зелеными листьями. Также в зеленой зоне поставят скамейки и урны, разобью клумбы, и приведут в порядок газоны и дорожки, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

Вырубка деревьев в сквере была вынужденная, пояснили в комитете. Дело в том, что вязы, которые там росли, были поражены графиозом – неизлечимой болезнью, которая приводит к полному усыханию деревьев. Больные вязы в городе постепенно заменят другими видами.

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