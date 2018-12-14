2018-12-14T18:00:32+03:00
Общество

Из-за хоккейных матчей 16 и 22 декабря движение в Петербурге будет ограничено

Стоянки будут запрещены на Крестовском острове, в Приморском и Петроградском районах
Лилия КОЗЛОВА
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В связи с проведением хоккейных матчей на стадионе «Газпром Арена» движение транспорта будет ограниченоВ связи с проведением хоккейных матчей на стадионе «Газпром Арена» движение транспорта будет ограниченоФото: Александр ГЛУЗ
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Совсем скоро в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдут первые хоккейные матчи. 16 декабря на льду встретятся сборные России и Финляндии, а 22 декабря состоится мачт СКА – ЦСКА. В связи с этим автомобилистам города стоит знать, что движение в Петербурге будет серьезно ограничено.

- С двенадцати часов ночи 15 декабря на сутки до 16 декабря и с полуночи 21 декабря до полуночи 22 декабря будет запрещена остановка по нечетной стороне улицы Смолячкова, четной стороне Гренадерской улицы, Чкаловском и Левашевском проспектах, улицах Бармалеева, Большой Зеленина, Пионерской, Профессора Попова, Песочной набережной и некоторым другим, - сообщает пресс-служба комитета транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, с двух часов дня до восьми вечера 16 и 22 декабря будет запрещено движение по Петровской площади, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

Также с половины седьмого до восьми часов вечера в дни матчей оп беговой улице в направлении от Приморского проспекта к улице Савушкина будет организовано только одностороннее движение. Помимо этого, будут действовать и другие ограничения. Подробнее с ними можно ознакомиться на официальном портале администрации Петербурга.

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