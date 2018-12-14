2018-12-14T19:55:33+03:00
Общество

Усадьбу прадеда Пушкина восстановят после пожара

Считается, что в этом самом доме был зачат великий русский поэт
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчине по иску прокуратуры восстановят усадьбу прадеда ПушкинаВ Гатчине по иску прокуратуры восстановят усадьбу прадеда ПушкинаФото: Артем КИЛЬКИН
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Усадьба, которая принадлежала прадеду великого русского поэта Александра Пушкина, генерал-аншефа Абраму Петровичу Ганнибалу, наконец-то будет отреставрирована после пожара. Такое решение вынес суд после поданного Гатчинской прокуратуры иска.

Дело в том, что 23 августа текущего года усадьба, в которой Пушкин мог родиться, загорелась. Как позже выяснила «Комсомольская правда» в ГУ МЧС по Ленобласти, причиной тому, по всей видимости, был поджог. Но после этого здание долгое время стояло заброшенным, и никто не приступал к восстановлению объекта культурного наследия федерального значения.

- Во время проверки было выяснено, что меры по сохранению усадьбы не принимались. А после того, как произошел пожар, сгорел главный дом в Кобрино: деревянные стены, кровля, бельведер, повреждены южный и северный флигели. В общей сложности ущерб – около 4 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Ленобласти.

Контролирующий орган подал иск в суд к межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прокуратура требует, чтобы здание было восстановлено, кроме того, на территории объекта культурного наследия «Усадьба, в которой в 1800-1837 годах жил мореплаватель Лисянский Юрий Федорович» информационные надписи и обозначения.

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