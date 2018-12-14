Усадьбу прадеда Пушкина восстановят после пожара

14 Дек. 18:29 2018-12-14T19:55:33+03:00

Считается, что в этом самом доме был зачат великий русский поэт

Изменить размер текста: A A

Усадьба, которая принадлежала прадеду великого русского поэта Александра Пушкина, генерал-аншефа Абраму Петровичу Ганнибалу, наконец-то будет отреставрирована после пожара. Такое решение вынес суд после поданного Гатчинской прокуратуры иска.

Дело в том, что 23 августа текущего года усадьба, в которой Пушкин мог родиться, загорелась. Как позже выяснила «Комсомольская правда» в ГУ МЧС по Ленобласти, причиной тому, по всей видимости, был поджог. Но после этого здание долгое время стояло заброшенным, и никто не приступал к восстановлению объекта культурного наследия федерального значения.

- Во время проверки было выяснено, что меры по сохранению усадьбы не принимались. А после того, как произошел пожар, сгорел главный дом в Кобрино: деревянные стены, кровля, бельведер, повреждены южный и северный флигели. В общей сложности ущерб – около 4 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Ленобласти.

Контролирующий орган подал иск в суд к межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Прокуратура требует, чтобы здание было восстановлено, кроме того, на территории объекта культурного наследия «Усадьба, в которой в 1800-1837 годах жил мореплаватель Лисянский Юрий Федорович» информационные надписи и обозначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причиной пожара в усадьбе, где мог родиться Пушкин, стал поджог

Усадьба, где мог родиться Александр Пушкин, вспыхнула 23 августа. Как загорелся памятник федерального значения, на днях выяснили в МЧСЛенобласти. Причиной фатального для старинной усадьбы возгорания стал поджог. (подробности)

Пушкинское Кобрино: Там, где жила няня и был зачат сам поэт

Кобрино не стоит на первом месте в числе пушкинских мест. Чего уж греха таить, не каждый и знает, что «наше все» и его «добрая подружка» связаны с Гатчиной. Между тем, Арина Родионовна родилась в этих краях, а сам Пушкин был зачат. Но то, что хранит память о великом поэте и его нянюшке, гибнет под натиском «реставрации» и огня. (подробности)