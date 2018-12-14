2018-12-14T19:35:10+03:00
Происшествия

Водитель «Спутника» скончался, влетев под грузовик на КАД

Автомобиль «Скания» стоял на обочине со спущенным колесом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Смертельное ДТП: на КАД легковой автомобиль влетел под грузовикСмертельное ДТП: на КАД легковой автомобиль влетел под грузовикФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло днем в пятницу, 14 декабря, на кольцевой автодороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель ВАЗ-21099, также известный как «Спутник», скончался на месте после удара.

- Около 15:00 на 50-м километре КАД произошла авария. Мужчина 1975-го года рождения ехал на отечественном автомобиле по дороге. По пока что неустановленным причинам, он врезался в припаркованный на обочине грузовик «Скания» с полуприцепом у съезда с кольцевой к Народной, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Передняя часть «Спутника» оказалась под грузовиком. Корпус сильно смяло от удара, а 43-летний водитель скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Инспекторы ГИБДД занимаются оформлением аварии, а также регулировкой движения. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП на КАД образовался затор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму