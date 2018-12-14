Водитель «Спутника» скончался, влетев под грузовик на КАД

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-14T19:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло днем в пятницу, 14 декабря, на кольцевой автодороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Водитель ВАЗ-21099, также известный как «Спутник», скончался на месте после удара.

- Около 15:00 на 50-м километре КАД произошла авария. Мужчина 1975-го года рождения ехал на отечественном автомобиле по дороге. По пока что неустановленным причинам, он врезался в припаркованный на обочине грузовик «Скания» с полуприцепом у съезда с кольцевой к Народной, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Передняя часть «Спутника» оказалась под грузовиком. Корпус сильно смяло от удара, а 43-летний водитель скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Инспекторы ГИБДД занимаются оформлением аварии, а также регулировкой движения. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП на КАД образовался затор.