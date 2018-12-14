2018-12-14T19:53:41+03:00
Общество

Движение на внутреннем кольце КАД восстановлено

Пробка на месте массовой аварии практически «рассосалась»
Лилия КОЗЛОВА
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Движение на КАД восстановлено Фото: архив "КП"Движение на КАД восстановлено Фото: архив "КП"
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Огромный затор, который образовался на внутреннем кольце КАД из-за массовой аварии, постепенно «рассасывается». Движение по дороге снова открыто и осуществляется в штатном режиме по двум полосам.

- Движение на 4-м километре внутреннего кольца федеральной дороги А-118 восстановлено с 19:03 часов, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, что крупная авария произошла на данном участке около 16:45 часов дня. Сразу двенадцать автомобилей стали участниками ДТП. По какой причине это произошло, до сих пор не известно. В связи с этим дорожные службы приняли решение закрыть движение по внутреннему кольцу автодороги, чтобы разобраться с последствиями массовой аварии. На несколько часов в том месте образовалась трехкилометровая пробка.

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