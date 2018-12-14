2018-12-14T20:16:52+03:00
Происшествия

Станция метро «Спасская» и переходы закрыты

На платформе обнаружен бесхозный предмет
Лилия КОЗЛОВА
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Станция метро «Спасская» в связи с обнаружением бесхозного предметаСтанция метро «Спасская» в связи с обнаружением бесхозного предметаФото: Олег ЗОЛОТО
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Станция метро «Спасская» на оранжевой ветке закрыта. Причиной тому оставленный бесхозный предмет, обнаруженный в вестибюле.

- В 19:57 в пятницу, 14 декабря, станция метро «Спасская» и переходы закрыты, - сообщает пресс-служба Петербургской подземки.

«Спасская» - конечная станция Правобережной линии метро. Также она является пересадочной на станцию «Садовая» и «Сенная». В связи с закрытием вестибюля на оранжевой ветке, пассажиры подземки могут пользоваться двумя другими станциями, либо же добраться до «Достоевской».

На место прибыли сотрудники полиции метрополитена и выехали кинологи с собаками, чтобы обследоваться подозрительный предмет. После того, как проверка будет закончена, метрополитен продолжит работу в штатном режиме.

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