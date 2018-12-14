Женщина, укравшая у пенсионера все накопленные деньги, осуждена в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:32 2018-12-14T20:32:39+03:00

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В городе Сланцы Ленинградской области местный суд осудил женщину, которая на протяжении полутора лет воровала деньги 77-летнего пенсионера. При этом никакого раскаяния бессердечное сердце не почувствовало. Наоборот, дама заявила, что старичок сам обещал отдать ей все средства.

- В начале 2016 года женщина вместе с пенсионером получила на его имя банковскую карту и подключила к ней «Мобильный банк», привязав к своему телефону. Таким образом, она могла, без ведома 77-летнего мужчины, снимать его деньги, - сообщила прокуратура Ленобласти.

С 22 января 2016 года по 21 июля 2017-го она похитила все сбережения пенсионера, которые насчитывали 200 тысяч рублей, и потратила на свое усмотрение. Для 77-летнего дедушки – это были единственные средства, которые он копил на крайний случай.

Во время судебного заседания пенсионер рассказал, что мобильного телефона у него нет, пользоваться банковской картой он не умеет, а деньги хранит на сберкнижке. Обворовавшая же его женщина заявила, что эти средства 77-летний сам обещал ей отдать.

За такой бессердечный поступок, женщина приговорена к исправительным работам более, чем на полтора года.