2018-12-14T20:55:38+03:00
Общество

Трамваи перестанут ходить по площади Ленина 15 декабря

Движение транспорта изменится в связи работами по благоустройству
Лилия КОЗЛОВА
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Трамваи в Кировском районе изменят маршруты 15 декабряТрамваи в Кировском районе изменят маршруты 15 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
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Сразу четыре трамвайных маршрута прекратят движение по площади Ленина днем 15 декабря. Причиной тому станет проведение работ по благоустройству дорожного покрытия на площади от улицы Комсомола до Лебедева. Однако это не затянется на долго. К четырем часам вечера трамваи вновь поедут по привычным маршрутам.

- С девяти утра и до четырех вечера в субботу, 15 декабря, трамваи № 3, 6, 20 и 23 изменят свои маршруты, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранс».

В течение семи часов трамвай № 3 будет следовать от площади Репина по действующей трассе по улицы Чапаева, Котовского и до станции «Трамвайный парк № 3».

Трамвай № 6 будет следовать от улицы Кораблестроителей по обычному маршруту до улицы Чапаева, улице Котовского, Большой Монетной, вновь выйдет на Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому, улице Смолячкова до метро «Выборгская». Обратно маршрут пройдет по Лесному проспекту и Гренадерской улице.

Трамвай № 20 проследует от проспекта Культуры до станции метро «Выборгская».

А № 23 начнет путь на проспекте Солидарности, продолжит по действующей трассе до Академика Лебедева, далее по Лесному, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому, Смолячкова и до метро «Выборгская». Обратный путь ляжет через Лесной проспект.

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