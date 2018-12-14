Беглов: «Мы должны защитить от наркотиков наших детей»

14 Дек. 21:25 2018-12-14T21:40:07+03:00

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В пятницу, 14 декабря, в зале «Стрельна» отеля Санкт-Петербург состоялось заседание антинаркотической комиссии, в которой приняли участие временно исполняющий обязанности градоначальника Александр Беглов, начальник Главного управления МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, а также члены правительства и руководители правоохранительных органов. Врио губернатора отметил, что в городе складывается сложная и тревожная наркоситуация.

- Это вызов для нас, и он требует незамедлительных, решительных мер. Необходимо четко определить шаги по решению проблем и переломить существующую тенденцию, - сказал Александр Беглов.

За 2018 год в Северной столице было выявлено более 10 тысяч преступлений связанных с наркотиками, при этом каждое четвертое связано с незаконным оборотом веществ. За 11 месяцев было изъято 536 килограмм запрещенных веществ, при этом число потребителей растет.

- Мы должны защитить от наркотиков нашу школу, наших детей. Чтобы не было ни одного подобного случая! Нужно, чтобы больше было специальной рекламы, больше мероприятий на эту тему, - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что традиционные методы борьбы не действуют так, как хотелось бы. В связи с этим нужно разработать новые идеи и подходы к профилактике наркомании.