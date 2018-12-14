2018-12-14T21:53:02+03:00
Звезды

На концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия

Однако выступление идет полным ходом
Лилия КОЗЛОВА
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На концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия Фото: instagram.com/huskymusicfansНа концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия Фото: instagram.com/huskymusicfans
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Сегодня, 14 декабря, в Петербурге дает концерт рэпер Хаски в рамках своего гастрольного тура. Однако еще до начала выступления к клубу на Петроградке подъехала машина Росгвардии, из которой вышел человек в шлеме и зашел в помещение.

- Неужели опять арестуют?, - начали сетовать поклонники музыканта, делясь беспокойством в социальных сетях.

Тем не менее, никакого ареста не последовало. Через некоторое время автомобиль вневедомственной охраны покинул территорию, прилегающую к клубу.

Но все же фанаты продолжали беспокоиться, так как Хаски все не выходил на сцену в положенное время. Однако это может быть связано с тем, что охрана клуба проверяла документы у каждого пришедшего на концерт. Согласно правилам, опубликованным на официальном сайте заведения, мероприятия могли посетить только люди, достигшие 16-летнего возраста. Поэтому, все те, кто не прихватил с собой паспорт, либо же вовсе его пока не имеет, остались грустно стоять на улице.

Напомним, что в ноябре рэпер Хаски был арестован за мелкое хулиганство на 12 суток. Музыкант вышел на улицу, после отмены его концерта в Краснодаре, залез на припаркованную рядом машину и стал акапелла исполнять одну из своих композиций.

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