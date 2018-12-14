В Санкт-Петербурге уничтожили почти две тонны запрещенных яблок из Украины
Рейд на одной из плодовоовощных баз Санкт-Петербурга выявил тысячи "нелегалов" - яблок из соседней Украины, ввезенных в город незаконно.
- В ходе мероприятия межведомственной группой в складских помещениях базы выявлено более 1,8 тонны яблок, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Отмечается, что на этикетках, которыми были промаркированы коробки с яблоками, страной происхождения значилась Украина.
- Вся запрещенная в ввозу в РФ подкарантинная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов с использованием специальной техники, - уточнили в ведомстве.