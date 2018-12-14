2018-12-14T23:38:00+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге уничтожили почти две тонны запрещенных яблок из Украины

Фрукты обнаружили на складе овощебазы
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Управление Россельхознадзора по СПб, Ленинградской и Псковской областямФото: Управление Россельхознадзора по СПб, Ленинградской и Псковской областям
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Рейд на одной из плодовоовощных баз Санкт-Петербурга выявил тысячи "нелегалов" - яблок из соседней Украины, ввезенных в город незаконно.

- В ходе мероприятия межведомственной группой в складских помещениях базы выявлено более 1,8 тонны яблок, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмечается, что на этикетках, которыми были промаркированы коробки с яблоками, страной происхождения значилась Украина.

- Вся запрещенная в ввозу в РФ подкарантинная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов с использованием специальной техники, - уточнили в ведомстве.

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