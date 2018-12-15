Путин побывает в Стрельне и посетит филармонию в Петербурге
Владимир Путин проведет субботу, 15 декабря, в Северной столице. Как сообщают в Кремле, главная цель рабочей поездки – заседание Совета по культуре и искусству, которое пройдет в Стрельне в Константиновском дворце.
– В центре внимания участников заседания – вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года, – сообщают в пресс-службе Кремля.
Из Стрельны глава государства отправится в центр Петербурга, на гала-концерт в Большом зале филармонии по случаю юбилея Юрия Темирканова. Президент поздравит маэстро с восьмидесятилетием.
В ходе визита в культурную столицу Владимир Путин поздравит еще одного человека – почетного президента Российской академии образования Людмилу Вербицкую. Глава государства вручит ей президентскую премию за вклад в укрепление российской нации.