2018-12-15T10:37:32+03:00
Общество

Путин побывает в Стрельне и посетит филармонию в Петербурге

Сегодняшнее заседание Совета по культуре и искусству пройдет под председательством президента
Анна ПОСЛЯНОВА
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В центре внимания участников заседания – формирование и реализация программы «Культура» до 2024 годаВ центре внимания участников заседания – формирование и реализация программы «Культура» до 2024 годаФото: Тимур ХАНОВ
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Владимир Путин проведет субботу, 15 декабря, в Северной столице. Как сообщают в Кремле, главная цель рабочей поездки – заседание Совета по культуре и искусству, которое пройдет в Стрельне в Константиновском дворце.

– В центре внимания участников заседания – вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года, – сообщают в пресс-службе Кремля.

Из Стрельны глава государства отправится в центр Петербурга, на гала-концерт в Большом зале филармонии по случаю юбилея Юрия Темирканова. Президент поздравит маэстро с восьмидесятилетием.

В ходе визита в культурную столицу Владимир Путин поздравит еще одного человека – почетного президента Российской академии образования Людмилу Вербицкую. Глава государства вручит ей президентскую премию за вклад в укрепление российской нации.

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