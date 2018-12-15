Из бара на Индустриальном полиция вынесла 115 литров водки, коньяка и виски

15 Дек. 11:22 2018-12-15T11:22:05+03:00

На барменов вне закона завели дело. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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Выходные одном из баров на Индустриальном проспекте будут трезвыми: после недавнего визита полицейских в увеселительном заведении не осталось ни капли спиртного. Весь алкоголь перекочевал на склад временного хранения.

– В ходе проверки сотрудники Центра организации применения административного законодательства выяснили, что алкогольную и спиртсодержащую продукцию в заведении продают в розницу незаконно, без соответствующей лицензии, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Из незаконного оборота изъяли 115 литров горячительного: водку, вино, коньяк, виски. Цена всего изъятого алкоголя – около 55 тысяч рублей. Сто литров спиртного передали на склад временного хранения.

Тем временем на барменов вне закона завели административное дело. Теперь хозяев бара ждут круглые штрафы.