2018-12-15T11:22:05+03:00
Происшествия

Из бара на Индустриальном полиция вынесла 115 литров водки, коньяка и виски

Заведение разливало горячительное без лицензии
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
На барменов вне закона завели дело. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской областиНа барменов вне закона завели дело. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Изменить размер текста:

Выходные одном из баров на Индустриальном проспекте будут трезвыми: после недавнего визита полицейских в увеселительном заведении не осталось ни капли спиртного. Весь алкоголь перекочевал на склад временного хранения.

– В ходе проверки сотрудники Центра организации применения административного законодательства выяснили, что алкогольную и спиртсодержащую продукцию в заведении продают в розницу незаконно, без соответствующей лицензии, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Из незаконного оборота изъяли 115 литров горячительного: водку, вино, коньяк, виски. Цена всего изъятого алкоголя – около 55 тысяч рублей. Сто литров спиртного передали на склад временного хранения.

Тем временем на барменов вне закона завели административное дело. Теперь хозяев бара ждут круглые штрафы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный признал холдинг «Норманн» проблемным застройщиком
Смольный против строительства жилья рядом с обновленным СКК
Путин побывает в Стрельне и посетит филармонию в Петербурге
В Санкт-Петербурге уничтожили почти две тонны запрещенных яблок из Украины
На концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия
Беглов: «Мы должны защитить от наркотиков наших детей»
Трамваи перестанут ходить по площади Ленина 15 декабря
Женщина, укравшая у пенсионера все накопленные деньги, осуждена в Ленобласти
Станция метро «Спасская» и переходы закрыты
Движение на внутреннем кольце КАД восстановлено
Водитель «Спутника» скончался, влетев под грузовик на КАД
Усадьбу прадеда Пушкина восстановят после пожара
Из-за хоккейных матчей 16 и 22 декабря движение в Петербурге будет ограничено
На улице Типанова высадят более 200 новых кленов
Перед судом предстанут «кладмэны», продающие наркотики в Петербурге
«Ленэнерго» выплатил почти 4 миллиона за испорченный газон в Петербурге
Петербуржец купил шоколад с опарышами внутри
Хоккейные матчи «Зимней классики» в Петербурге вошли в топ предновогодних событий
Пожарные спасли из горящей квартиры мать с ребенком в Выборге
Трамваи вернутся на проспект Авиаконструкторов 15 декабря
На Тельмана прорвало трубу с горячей водой
«Театральные» клумбы украсят Петербург в 2019 году
В метро рассказали, как будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи
Прах писателя Андрея Битова захоронят на Шуваловском кладбище в Петербурге
Тихвин исполнит оперу
Платные парковки в Петербурге по выходным и праздничным дням хотят сделать бесплатными
Победила команда, которая больше заслуживала: Семак назвал причины поражения «Зенита»