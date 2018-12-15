Смольный признал холдинг «Норманн» проблемным застройщиком

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-15T12:54:58+03:00

По условиям госконтракта, компания должна была предоставить 44 социальных квартиры в Мурине Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Строительный холдинг «Норманн» признали проблемным. По словам зампреда Комитета по строительству Евгения Барановского, сейчас у него три «зависших» жилых комплекса: «На Заречной», «Три апельсина» и «Ижора парк».

На встрече в Смольном исполняющий обязанности гендиректора компании «Норман-Веста» Владимир Смирнов подтвердил: застройщик и правда в сложной финансовой ситуации. Фирма заключила 5 970 договоров долевого участия в Петербурге и Ленобласти.

Главная задача сейчас – передать квартиры социальным дольщикам. По условиям госконтракта, компания должна была предоставить им 44 квартиры в Мурине. Но до сих пор не предоставило ни одной. Решить проблему фирма пытается поиском инвестора.

Власти дали застройщику неделю, чтобы придумать, как обеспечить 44 дольщиков жильем до конца марта следующего года.

– Если решение не будет найдено и подкреплено гарантийными обязательствами, контракт будет расторгнут, – сказал вице-губернатор Игорь Албин.

Чиновники разработают схему завершения строительства на объекте. Совещание по остальным 99 социальным дольщикам Петербурга проведут в середине января.