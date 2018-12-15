2018-12-15T14:04:33+03:00
Общество

Развязка ЗСД в районе Белоострова появится к декабрю 2019 года

Она обойдется городу в почти миллиард рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Подрядчика выберут 15 января. Фото: Инвестиционный портал Санкт-ПетербургаПодрядчика выберут 15 января. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Конкурс на строительство транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Новым шоссе объявила одноименная компания, принадлежащая Смольному. Судя по документам госзакупки, развязка у Белоострова обойдется городскому бюджету в 847 миллионов рублей.

Подрядчика выберут 15 января. Любопытно, что конкурс объявили «вследствие аварии или чрезвычайной ситуации», а значит, он будет проходить по упрощенной схеме.

Работы нужно завершить до конца ноября 2019 года. Развязка позволит автомобилистам проще выехать на Приморское шоссе в направлении Курортного района.

В день объявления закупки, 14 декабря, в правительстве одобрили заявление инвестора о предоставлении ему земельного участка под стройку в районе поселка Белоостров. Проект по строительству ЗСД признан стратегическим инвестпроектом Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 2019 году город компенсирует инвесторам ЗСД еще 3,7 миллиарда рублей

Астрономическая сумма в размере 3,669 миллиардов рублей будет заложена в бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год для выплаты субсидии концессионерам Западного скоростного диаметра. Об этом заявила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк (подробности)

Петербург и Ленобласть взялись за проект Восточного скоростного диаметра

Два губернатора и глава ВТБ обсудили в Смольном, как построить Восточный скоростной диаметр быстрее. Трассу в створе улиц Фаянсовая и Зольная с переходом через Неву, призванную разгрузить правый берег, соорудят в рамках инвестпроекта с привлечением банка ВТБ (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция со стрельбой преследовала джип с пьяным подростком за рулем в Выборге
«Праздник будет огонь»: В Петербурге заметили новогоднюю пожарную машину
Организаторов экскурсий по крышам Петербурга начнут штрафовать
На новогодних каникулах Петербург окутают облака цветного дыма
Троллейбус и фура зажали легковушку на перекрестке в Петербурге
Двух продавцов наркотиков арестовали в Выборге
Дорогой внедорожник «Ягуар» угнали в Петергофе
Метро «Маяковская» закрывалась всего на 20 минут
Из-за ДТП «Газели» с фурой на Московском шоссе образовалась пробка
Погода на 19 декабря в Петербурге: небольшой снег и гололедица
В Санкт-Петербурге судят двух колумбийцев за контрабанду двух килограммов кокаина
В Санкт-Петербург из Челябинска доставили педофила, который развращал школьниц в Интернете
Петербургский завод «Звезда» может остаться без света из-за долгов
На Бестужевской улице прорвало трубу
Беглов уверен, что Высшая школа экономики станет «стратегическим союзником» Петербурга
«Волшебный» трамвай начал курсировать в Петербурге
В Петербурге ночью украли ларек с «любимой шавермой»
В метро рассказали, зачем машинисты носят с собой «гаечные ключи»
Петербург договорился о сотрудничестве с Италией
В Ленобласти охотник за цветметом убил подельника ковшом экскаватора
В Петербурге на проверку закрылась станция метро «Комендантский проспект»
Открытие метро «Горный институт» переносится на два года
Антимонопольщики нашли нарушения в конкурсе на проект музея блокады Ленинграда
Выстрелом из пистолета мужчина усмирил шумных соседей в Петербурге
В петербургском детсаду мифическая нянечка получила больше миллиона рублей зарплаты
Члены крупной банды, похитившие миллионы долларов в Петербурге, отправятся в тюрьму