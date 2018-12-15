Развязка ЗСД в районе Белоострова появится к декабрю 2019 года

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-15T14:04:33+03:00

Она обойдется городу в почти миллиард рублей

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Конкурс на строительство транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Новым шоссе объявила одноименная компания, принадлежащая Смольному. Судя по документам госзакупки, развязка у Белоострова обойдется городскому бюджету в 847 миллионов рублей.

Подрядчика выберут 15 января. Любопытно, что конкурс объявили «вследствие аварии или чрезвычайной ситуации», а значит, он будет проходить по упрощенной схеме.

Работы нужно завершить до конца ноября 2019 года. Развязка позволит автомобилистам проще выехать на Приморское шоссе в направлении Курортного района.

В день объявления закупки, 14 декабря, в правительстве одобрили заявление инвестора о предоставлении ему земельного участка под стройку в районе поселка Белоостров. Проект по строительству ЗСД признан стратегическим инвестпроектом Петербурга.

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