2018-12-15T14:58:17+03:00
Происшествия

Петербургского четвероклассника увезли в больницу с разбитой головой

Мальчик в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
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По факту травмирования ребенка идет проверкаПо факту травмирования ребенка идет проверкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Маленьким пациентом одной из петербургских детских больниц заинтересовалась полиция. Вчера, 14 декабря, в клинику доставили одиннадцатилетнего паренька с множественными травмами головы.

– Мальчик был госпитализирован от дома №15 по Автовской улице в тяжелом состоянии, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок учится в четвертом классе. Судя по травмам, школьника могли избить. Около четырех часов дня, вскоре после окончания уроков, подросток угодил в больницу. А уже в половине девятого вечера, после телефонограммы из клиники, к делу подключилась полиция.

– По факту травмирования ребенка идет проверка, – добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе нее людям в форме предстоит выяснить, как парень получил травмы и кто, возможно, приложил к этому руку.

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