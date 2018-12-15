Петербургского четвероклассника увезли в больницу с разбитой головой
Маленьким пациентом одной из петербургских детских больниц заинтересовалась полиция. Вчера, 14 декабря, в клинику доставили одиннадцатилетнего паренька с множественными травмами головы.
– Мальчик был госпитализирован от дома №15 по Автовской улице в тяжелом состоянии, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ребенок учится в четвертом классе. Судя по травмам, школьника могли избить. Около четырех часов дня, вскоре после окончания уроков, подросток угодил в больницу. А уже в половине девятого вечера, после телефонограммы из клиники, к делу подключилась полиция.
– По факту травмирования ребенка идет проверка, – добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В ходе нее людям в форме предстоит выяснить, как парень получил травмы и кто, возможно, приложил к этому руку.