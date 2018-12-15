На Московской площади установили снежинки с оголенными проводами

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-15T14:57:37+03:00

На площади поставили несколько конструкций. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Новый год на все 220, похоже, решили обеспечить жителям Московского района Петербурга. На Московской площади заметили праздничные конструкции из лампочек и... оголенных проводов.

Снежинки уже подключили. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– На Московской площади установили великолепные новогодние украшения с оголенными проводами, – написала в сети петербурженка Софья. – Будьте осторожны!

Судя по фото, оголенные провода торчат из снежинок, которые горят теплым белым светом. Этот факт как бы намекает, что провода могут быть под напряжением.

Провода пугают прохожих. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Связаться с Городским центром размещения рекламы, который отвечает за новогоднее убранство города, «Комсомолке» пока не удалось. Справедливости ради, установку «электро»-снежинок начали лишь вчера.

В готовых снежинках проводку убрали. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Вчера снежинки только настраивали, – сообщила в сети горожанка Анна. – У первой композиции, которую полностью настроил, все провода были убраны.А вот на всех остальных торчали. Но рядом находились рабочие.