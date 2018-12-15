На Московской площади установили снежинки с оголенными проводами

15 Дек. 14:57 2018-12-16T16:23:07+03:00

На площади поставили несколько конструкций. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Новый год на все 220, похоже, решили обеспечить жителям Московского района Петербурга. На Московской площади заметили праздничные конструкции из лампочек и... оголенных проводов.

Снежинки уже подключили. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– На Московской площади установили великолепные новогодние украшения с оголенными проводами, – написала в сети петербурженка Софья. – Будьте осторожны!

В самой компании объяснили, что провода не были опасны.

Провода пугают прохожих. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

- Это были не оголенные, а специально зачищенные провода для подключения к коммутационной коробке, - объяснил "КП" генеральный директор "Яркий город" Артем Ливтвинов.- К этой коробке подключается питающий кабель, без него напряжения в проводах не было. Снежинки находились в стадии подготовки. Они не представляли опасности. Сейчас все провода присоединены к коммутационной коробке.

В готовых снежинках проводку убрали. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Вчера снежинки только настраивали, – сообщила в сети горожанка Анна. – У первой композиции, которую полностью настроил, все провода были убраны.А вот на всех остальных торчали. Но рядом находились рабочие.