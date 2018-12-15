2018-12-15T14:57:37+03:00
Происшествия

На Московской площади установили снежинки с оголенными проводами

Украшать главную площадь района начали вчера
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
На площади поставили несколько конструкций. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»На площади поставили несколько конструкций. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Новый год на все 220, похоже, решили обеспечить жителям Московского района Петербурга. На Московской площади заметили праздничные конструкции из лампочек и... оголенных проводов.

Снежинки уже подключили. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Снежинки уже подключили. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– На Московской площади установили великолепные новогодние украшения с оголенными проводами, – написала в сети петербурженка Софья. – Будьте осторожны!

Судя по фото, оголенные провода торчат из снежинок, которые горят теплым белым светом. Этот факт как бы намекает, что провода могут быть под напряжением.

Провода пугают прохожих. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Провода пугают прохожих. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Связаться с Городским центром размещения рекламы, который отвечает за новогоднее убранство города, «Комсомолке» пока не удалось. Справедливости ради, установку «электро»-снежинок начали лишь вчера.

В готовых снежинках проводку убрали. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

В готовых снежинках проводку убрали. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Вчера снежинки только настраивали, – сообщила в сети горожанка Анна. – У первой композиции, которую полностью настроил, все провода были убраны.А вот на всех остальных торчали. Но рядом находились рабочие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи
В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации прошли обыски
Петербург озеленят в 2019 году за 2,5 миллиарда
Петербургского четвероклассника увезли в больницу с разбитой головой
Развязка ЗСД в районе Белоострова появится к декабрю 2019 года
Смольный признал холдинг «Норманн» проблемным застройщиком
Смольный против строительства жилья рядом с обновленным СКК
Из бара на Индустриальном полиция вынесла 115 литров водки, коньяка и виски
Путин побывает в Стрельне и посетит филармонию в Петербурге
В Санкт-Петербурге уничтожили почти две тонны запрещенных яблок из Украины
На концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия
Беглов: «Мы должны защитить от наркотиков наших детей»
Трамваи перестанут ходить по площади Ленина 15 декабря