2018-12-15T16:17:09+03:00
Общество

Петербург озеленят в 2019 году за 2,5 миллиарда

Чиновники выбрали подрядчиков-садоводов по пяти госзаказам
Анна ПОСЛЯНОВА
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Все восемнадцать районов Северной столицы разделили на пять контрактовВсе восемнадцать районов Северной столицы разделили на пять контрактовФото: Александр ГЛУЗ
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Итоги сразу пяти госзакупок подвели вчера, 14 декабря. Власти Петербурга искали садоводов, готовых ухаживать за существующей зеленью и озеленять город дальше. Все восемнадцать районов Северной столицы разделили на пять контрактов.

За Колпинским, Пушкинским, Московским и Фрунзенским районами будет следить садово-парковое предприятие «Пушкинское». С ним заключают контракт на 596 миллионов рублей.

Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы отдали предприятию «Нарвское». За работы оно получит 431 миллион рублей. Калининский, Красногвардейский и Невский районы с Нового года в ответственности «Калининского садово-паркого хозяйства», которое получит за это почти 489 миллионов.

За зеленью Приморского, Курортного и Кронштадтского районов за 460 миллионов проследит предприятие «Выборгское». В Василеостровском, Петроградском и Центральном главным по деревьям и газонам назначили СПП «Центральное», ему заплатят за труды 526 миллионов.

Итого на содержание зелени и озеленение города в 2019-ом потратят более 2,5 миллиарда рублей.

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