В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации прошли обыски

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-15T17:12:42+03:00

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Полиция и ФСБ нагрянули в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Вуз заподозрили в мошенничестве со своими же деньгами на кругленькую сумму.

За дело невысокого полета в университете, по мнению следствия, взялись в 2012 году, когда заключили с одной коммерческой фирмой договор на поставку авиационного тренажера. Новенький симулятор, по бумагам, стоил 350 миллионов рублей. Вот только на деле он оказался не новым. Причем и вуз, и коммерсанты об этом знали.

– На расчетный счет подрядчика перечислили авансом около 100 миллионов рублей, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Затем работники компании заказали у другой фирмы аналогичный тренажер, но бывший в употреблении, выдавая его за новый. Оборудование обошлось в 270 миллионов рублей. Эта сумма тоже поступила на счет подрядчика от имени университета.

Таким образом, вуз и подрядчик, уверены следователи, умыкнуло 100 миллионов бюджетных рублей. Обыски прошли в самом вузе, у коммерсантов и дома у сотрудников фирмы. Сейчас люди в форме изучают изъятую документацию и выясняют, кто именно причастен к хищениям.