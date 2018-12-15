Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи
На заседании Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце глава Эрмитажа и Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил президента защитить музеи «от закрытия и передела» во имя неделимости коллекций.
– Музеи нельзя закрывать, – подчеркнул Пиотровский. – Сейчас под угрозой Музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской лаврой. Остро стоит вопрос о сохранении традиционного Музея блокады в Соляном городке. Он ведь является не только памятником, собственно, блокады, но и истории уничтожения музея и памяти о подвиге города в ходе знаменитого «ленинградского дела». Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится по прекрасному проекту, нужно всего лишь выкупить прежние его помещения у Министерства обороны.
Пиотровский упомянул и об Исаакиевском соборе. Причем в качестве положительного примера: собор «демонстрирует вполне нормальный процесс совместного использования музеем и епархией».
– Примеры, которые Вы упомянули, – это региональный уровень, – ответил Владимир Путин. – Думаю, у Вас есть свободный доступ к нынешнему губернатору, исполняющему обязанности. Но я с ним тоже обязательно поговорю на эту тему.
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