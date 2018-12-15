2018-12-15T18:21:39+03:00
Общество

Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи

Речь пошла о Музее городской скульптуры и Музее блокады в Соляном
Анна ПОСЛЯНОВА
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Путин пообещал поговорить об этом с Бегловым. Фото: Государственный музей городской скульптурыПутин пообещал поговорить об этом с Бегловым. Фото: Государственный музей городской скульптуры
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На заседании Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце глава Эрмитажа и Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил президента защитить музеи «от закрытия и передела» во имя неделимости коллекций.

– Музеи нельзя закрывать, – подчеркнул Пиотровский. – Сейчас под угрозой Музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской лаврой. Остро стоит вопрос о сохранении традиционного Музея блокады в Соляном городке. Он ведь является не только памятником, собственно, блокады, но и истории уничтожения музея и памяти о подвиге города в ходе знаменитого «ленинградского дела». Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится по прекрасному проекту, нужно всего лишь выкупить прежние его помещения у Министерства обороны.

Пиотровский упомянул и об Исаакиевском соборе. Причем в качестве положительного примера: собор «демонстрирует вполне нормальный процесс совместного использования музеем и епархией».

– Примеры, которые Вы упомянули, – это региональный уровень, – ответил Владимир Путин. – Думаю, у Вас есть свободный доступ к нынешнему губернатору, исполняющему обязанности. Но я с ним тоже обязательно поговорю на эту тему.

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