Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-15T18:21:39+03:00

Путин пообещал поговорить об этом с Бегловым. Фото: Государственный музей городской скульптуры

Речь пошла о Музее городской скульптуры и Музее блокады в Соляном

Изменить размер текста: A A

На заседании Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце глава Эрмитажа и Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил президента защитить музеи «от закрытия и передела» во имя неделимости коллекций.

– Музеи нельзя закрывать, – подчеркнул Пиотровский. – Сейчас под угрозой Музей городской скульптуры Петербурга, чьи помещения востребованы Александро-Невской лаврой. Остро стоит вопрос о сохранении традиционного Музея блокады в Соляном городке. Он ведь является не только памятником, собственно, блокады, но и истории уничтожения музея и памяти о подвиге города в ходе знаменитого «ленинградского дела». Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится по прекрасному проекту, нужно всего лишь выкупить прежние его помещения у Министерства обороны.

Пиотровский упомянул и об Исаакиевском соборе. Причем в качестве положительного примера: собор «демонстрирует вполне нормальный процесс совместного использования музеем и епархией».

– Примеры, которые Вы упомянули, – это региональный уровень, – ответил Владимир Путин. – Думаю, у Вас есть свободный доступ к нынешнему губернатору, исполняющему обязанности. Но я с ним тоже обязательно поговорю на эту тему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президент выпил чаю с мальчиком, который мечтает увидеть Петербург с высоты

Накануне заседания Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце Владимир Путин выпил чаю с четырнадцатилетним Артемом Пальяновым из поселка Тайцы Ленинградской области. Паренек страдает повышенной хрупкостью костей (подробности)

Игорь Матвиенко предложил Путину ввести возрастное ограничение на рэп

На сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству в Стрельне, которое возглавил Владимир Путин, композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему рэперов и блогеров, которые «могут себе позволить нецензурную лексику» (подробности)