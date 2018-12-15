Ресторан Матильды Шнуровой попал в десятку лучших по версии Forbes

15 Дек. 19:02 2018-12-15T19:02:08+03:00

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Матильда Шнурова принимает поздравление: ее детище, ресторан «Кококо» на Вознесенском, попал в десятку лучших по версии Forbes. Составители топа собрали самые интересные «места, где можно поесть», которые стоит посетить в наступающем 2019 году.

– А Forbes.com внесли «Кококо» в список десяти главных ресторанов в мире, в которых обязательно нужно побывать в 2019 году! – написала Матильда у себя в «Инстаграме». – Предмет для гордости!

«Кококо» стал единственным российским заведением в десятке.

– Глоток свежего воздуха русская кухня вдыхает через Северо-Западный регион огромной страны, – написали составители топа. – Шеф-повар Игорь Гришечкин рассказывает российскую историю через свои блюда. От богатой царской эпохи Романовых через спартанский Советский Союз до новой русской кухни, частично сформированной эмбарго.

В этом году в число самых интересных ресторанов попал грузинский «Казбек» в Москве. В 2017-ом в Forbes к российскому общепиту остались равнодушны.