2018-12-16T10:32:11+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге нашли 58-комнатную квартиру

В ней есть одна 50-метровая кухня
Роман ЛЯЛИН
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Одна из самых больших квартир в России Фото: Вячеслав Александрович/facebook.comОдна из самых больших квартир в России Фото: Вячеслав Александрович/facebook.com
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Санкт-Петербург продолжает удивлять жителей России. Коммуналки и парадные, больше похожие на музеи, еще не все, чем может похвастаться город. Один из риэлторов нашел в Северной столице квартиру, в которой ни много ни мало 58 комнат!

- Кто поставил себе целью увидеть всё в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге, - пишет риэлтор Вячеслав. - Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам. Есть и позитивная сторона. Стоимость этих квадратных метров в хорошем добротном кирпичном доме в престижном Московском районе рядом с огромным парком и с окнами, выходящими на юг невелика.

58-комнатное жилье раньше считалась общежитием, но после приватизации стало квартирой. В ней есть одна 50-метрова кухня на всех. При этом стоимость комнаты площадью 40 квадратных метров оценивается до трех миллионов рублей.

Поэтому, чтобы купить всю квартиру, придется сильно раскошелиться. Правда, сейчас в квартире продается лишь несколько комнат.

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