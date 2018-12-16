2018-12-16T11:32:47+03:00
Общество

В Купчино полицейские изъяли контрафактную одежду и обувь

На вещах были лейблы популярных брендов
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге сотрудники полиции продолжают бороться с контрафактными вещами. Очередной рейд силовики провели в Купчино. Там нашли одежду и обувь, которая была подделана под марки популярных брендов.

- Сотрудники Центра организации применения административного законодательства провели проверочные мероприятия в торговых помещениях по продаже одежды и обуви в Московском районе, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате проверки на Звездной улице, 16, выявлены факты продажи продукции - одежда, обувь - маркированной товарными знаками популярных брендов с явными признаками контрафактности.

Полицейские изъяли более 200 вещей. Сейчас силовики уже возбудили административное дело по статьям "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".

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