В Петербурге каршеринговый автомобиль снес дорожное ограждение

16 Дек. 12:48 2018-12-16T12:48:02+03:00

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Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса. Неизвестные не справились с управлением и влетели на скорости в дорожное ограждение. От мощного удара забор возле остановки снесло. Сама же машина повисла на ограждении. Водитель, судя во всему, скрылся.

- Молодые люди решили, что Питер недостаточно украшен и поэтому дополнительно украсили забор, повесив на него каршеринговый автомобиль, - рассказывают очевидцы.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока неизвестно.