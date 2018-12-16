В Петербурге каршеринговый автомобиль снес дорожное ограждение
В аварии разбирается ГИБДД
Машина повисла на заборе Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса. Неизвестные не справились с управлением и влетели на скорости в дорожное ограждение. От мощного удара забор возле остановки снесло. Сама же машина повисла на ограждении. Водитель, судя во всему, скрылся.
- Молодые люди решили, что Питер недостаточно украшен и поэтому дополнительно украсили забор, повесив на него каршеринговый автомобиль, - рассказывают очевидцы.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока неизвестно.