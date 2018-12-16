В Петербурге из пожара спасли 13-летнюю школьницу

16 Дек. 13:55 2018-12-16T13:55:22+03:00

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ЧП произошло в Волховскеом районе. В доме на улице Ломоносова загорелась квартира. К месту происшествия сразу же съехались пожарные и "скорая помощь". В квартире в момент возгорания была 13-летняя школьница. К счастью, ее удалось спасти.

- Из пожара спасли 13-летнюю школьницу, - сообщают в паблике "Экстренный вызов Петербург". - У нее легкое отравление угарным газом.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На ЧП выезжали 12 спасателей и три пожарные машины.

С огнем удалось справиться за 25 минут. Сейчс школьнице ничего не угрожает. Ее доставили в больницу. Причины пожара выясняют сотрудники МЧС.