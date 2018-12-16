В Петербурге иномарка сбила мать с тремя детьми

16 Дек. 16:14 2018-12-16T20:47:56+03:00

В Петербурге иномарка сбил двух детей Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Авария с участием дететей произошла на Ленинском проспекте у перекрестка с улицей Доблести. 35-летняя женщина шла с двумя детьми на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала иномарка.

- Девушка 35 лет ехала на Форде Эксплорер, - рассказывают в ГИБДД. - В аварии пострадали 35-летняя женщина, 7-летний мальчик, а также 6-летняя и 4-летняя девочки. В результате ДТП мальчик и 6-летняя девочка в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы, а мать и 4-летняя дочка - в тяжелом состоянии доставлены в лечебные учреждения.

По словам очевидцев, к месту аварии сразу же приехали три машины "скорой помощи".

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.