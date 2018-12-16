2018-12-16T18:14:15+03:00
Общество

На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную городскую елку

В Северной столице заканчивают подготовку к Новому году
Роман ЛЯЛИН
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Главная елка ПетербургаГлавная елка ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург уже почти готов к празднованию Нового года. В городе заканчивают с последними штрихами в украшении Северной столицы. И сейчас на Дворцовой площади уже установили и зажгли главную елку.

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Главная елка Петербурга
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- Праздничное дерево украсили желтые и голубые огни, - рассказывают горожане. - На верхушке ели красуется яркая голубая звезда.

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Новогодняя ель на Дворцовой площади
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Жители города уже облюбовали елку и активно выставляют в соцсети фотографии. Украшать гирляндами и иллюминацией Петербург начали еще 15 ноября. В городе должно появится 64 новогодние ели. Еще четыре тысячи хвойных разместятся в вазонах. Невский проспект вновь порадует иллюминацией в виде «сказочного сада». Преобразится и Казанский собор.

Город начали украшать с окраин. Окончательно преображать город должны закончить к 20-ому числу. В новогоднюю ночь празднование начнется в 23:00. Отметить один из главных праздников можно будет у Гостиного Двора, на Дворцовой площади и на Малой Конюшенной улице. Праздничный фейерверк запланирован на 3:00.

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