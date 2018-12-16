На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную городскую елку

16 Дек. 18:10 2018-12-16T18:14:15+03:00

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Санкт-Петербург уже почти готов к празднованию Нового года. В городе заканчивают с последними штрихами в украшении Северной столицы. И сейчас на Дворцовой площади уже установили и зажгли главную елку.

book_girl_lucy Главная елка Петербурга

- Праздничное дерево украсили желтые и голубые огни, - рассказывают горожане. - На верхушке ели красуется яркая голубая звезда.

daria_massage_spb Новогодняя ель на Дворцовой площади

Жители города уже облюбовали елку и активно выставляют в соцсети фотографии. Украшать гирляндами и иллюминацией Петербург начали еще 15 ноября. В городе должно появится 64 новогодние ели. Еще четыре тысячи хвойных разместятся в вазонах. Невский проспект вновь порадует иллюминацией в виде «сказочного сада». Преобразится и Казанский собор.

Город начали украшать с окраин. Окончательно преображать город должны закончить к 20-ому числу. В новогоднюю ночь празднование начнется в 23:00. Отметить один из главных праздников можно будет у Гостиного Двора, на Дворцовой площади и на Малой Конюшенной улице. Праздничный фейерверк запланирован на 3:00.