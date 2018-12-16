В Петербурге внучка нашла в квартире покойной бабушки-блокадницы винтовку времен войны

16 Дек. 20:33 2018-12-16T20:36:01+03:00

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В Санкт-Петербурге внучка во время приборки в квартире своей умершей бабушки, которая пережила блокаду, наткнулась на необычную находку. Оказалось, что женщина хранила в своей квартире винтовку времен Великой Отечественной войны.

- Блокадница скончалась 14 декабря в почтенном возрасте, - рассказывают в паблике "Экстренный вызов". - Бабушке было 94 года. Ее внучка пришла в квартиру, чтобы навести порядок. В кладовке 45-летняя женщина нашла ружье-винтовку ММГ, которая была выпущена в 1941 году.

В итоге оружие женщина решила сдать в отдел полиции. Отметим, что добровольная сдача оружие сотрудниками полиции только поощряется.