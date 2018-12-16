2018-12-16T20:36:01+03:00
Общество

В Петербурге внучка нашла в квартире покойной бабушки-блокадницы винтовку времен войны

Оружие девушка решила сдать в полицию
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге внучка во время приборки в квартире своей умершей бабушки, которая пережила блокаду, наткнулась на необычную находку. Оказалось, что женщина хранила в своей квартире винтовку времен Великой Отечественной войны.

- Блокадница скончалась 14 декабря в почтенном возрасте, - рассказывают в паблике "Экстренный вызов". - Бабушке было 94 года. Ее внучка пришла в квартиру, чтобы навести порядок. В кладовке 45-летняя женщина нашла ружье-винтовку ММГ, которая была выпущена в 1941 году.

В итоге оружие женщина решила сдать в отдел полиции. Отметим, что добровольная сдача оружие сотрудниками полиции только поощряется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге вылет на Гоа задержали на семь часов
На Дворцовой площади в Петербурге зажгли главную городскую елку
В Петербурге иномарка сбила мать с тремя детьми
В Петербурге из пожара спасли 13-летнюю школьницу
В Петербурге каршеринговый автомобиль снес дорожное ограждение
В Купчино полицейские изъяли контрафактную одежду и обувь
В Санкт-Петербурге нашли 58-комнатную квартиру
В Петербурге трое грабителей напали на директора магазина и унесли всю выручку
Путин пришел в Петербургскую филармонию, чтобы поздравить Темирканова с юбилеем
Ресторан Матильды Шнуровой попал в десятку лучших по версии Forbes
Пиотровский попросил президента защитит петербургские музеи
В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации прошли обыски
Петербург озеленят в 2019 году за 2,5 миллиарда
На Московской площади установили снежинки с оголенными проводами
Петербургского четвероклассника увезли в больницу с разбитой головой
Развязка ЗСД в районе Белоострова появится к декабрю 2019 года
Смольный признал холдинг «Норманн» проблемным застройщиком
Смольный против строительства жилья рядом с обновленным СКК
Из бара на Индустриальном полиция вынесла 115 литров водки, коньяка и виски
Путин побывает в Стрельне и посетит филармонию в Петербурге
В Санкт-Петербурге уничтожили почти две тонны запрещенных яблок из Украины
На концерт рэпера Хаски в Петербурге приехала Росгвардия
Беглов: «Мы должны защитить от наркотиков наших детей»
Трамваи перестанут ходить по площади Ленина 15 декабря