В Петербурге внучка нашла в квартире покойной бабушки-блокадницы винтовку времен войны
В Санкт-Петербурге внучка во время приборки в квартире своей умершей бабушки, которая пережила блокаду, наткнулась на необычную находку. Оказалось, что женщина хранила в своей квартире винтовку времен Великой Отечественной войны.
- Блокадница скончалась 14 декабря в почтенном возрасте, - рассказывают в паблике "Экстренный вызов". - Бабушке было 94 года. Ее внучка пришла в квартиру, чтобы навести порядок. В кладовке 45-летняя женщина нашла ружье-винтовку ММГ, которая была выпущена в 1941 году.
В итоге оружие женщина решила сдать в отдел полиции. Отметим, что добровольная сдача оружие сотрудниками полиции только поощряется.